betwinner зеркало

Бетвинер— букмекерская контора, которая была запущена в 2018 году. Как и многие площадки такого типа, она работает с лицензией Кюрасао.

В основном на сайте ставят беттеры и России, Украины и стран СНГ, однако контора предлагает своим клиентам намного больше языков и валют.

Интерфейс сайта достаточно стандартный, новичку может показаться несколько сложным, но профессиональный беттер точно оценить по достоинству его удобство.

Рейтинг этого букмекера на профильных сайтах неплохой, отзывы тоже. Иногда у игроков могут возникать проблемы, но они оперативно решаются администрацией.