betwinner зеркало

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Betwinner официальный сайт бк
Бетвинер— букмекерская контора, которая была запущена в 2018 году. Как и многие площадки такого типа, она работает с лицензией Кюрасао.
В основном на сайте ставят беттеры и России, Украины и стран СНГ, однако контора предлагает своим клиентам намного больше языков и валют.
Интерфейс сайта достаточно стандартный, новичку может показаться несколько сложным, но профессиональный беттер точно оценить по достоинству его удобство.
Рейтинг этого букмекера на профильных сайтах неплохой, отзывы тоже. Иногда у игроков могут возникать проблемы, но они оперативно решаются администрацией.
Регистрация на betwinner
Для того, чтобы начать делать
ставки, вам нужно создать аккаунт в букмекерской контора Betwinner. Это можно
сделать:
• Через
компьютер;
• Через
смартфон или планшет.
Просто перейдите на официальный сайт
конторы и нажмите соответствующую кнопку. Выбирайте предпочтительный способ
регистрации: в один клик, по номеру телефона, адресу электронной почты или через
социальные сети.
В зависимости от способа нужно будет
указать контактные данные, обязательно — страну проживания и валюту счёта.
Также нужно придумать пароль и ввести промокод, если у вас он есть.
Для примера мы создали аккаунт через
почту: для его активации нужно перейти по ссылке в письме в течение 72 часов.
Пополнение и вывод средств
Перейдём к созданию депозита в
букмекерской конторе Бетвиннер. Для этого нужно нажать кнопку «Пополнить». Вам
предложат несколько способов:
• Банковские
переводы через VISA/MasterCard;
• Qiwi;
• WebMoney;
• Skrill;
• ePay;
• Яндекс.Деньги;
• Приват24;
• Neteller и
другие.
Также пополнять депозит можно в
криптовалютах, включая Биткоин и несколько альткоинов, но делать это не
рекомендуется из-за нестабильного курса.
Выводить выигрыши можно через ты же
платежную систему, которую вы выбрали для пополнения. В качестве исключения
администрация может позволить поменять способ.
Как делать ставки в бк Бетвиннер?
Ставки делают здесь же — на
официальном сайте Бетвиннер. После пополнения счёта вы можете перейти на
главную страницу и выбрать подходящее событие.
Дальнейший алгоритм прост:
• Нажимает на
нужно событие;
• Выбираете
коэффициент;
• Нажимает на
него, вводите в окне сумму;
• Делаете
ставку.
Благо, в этом букмекере достаточно
много предложений и вам будет из чего выбрать.
Зеркало букмекерской конторы betwinner
Зеркало Бетвиннер — это сайт,
который дублирует интерфейс и функциональность основного ресурса. На нём беттеры
могут получать доступ к своим счетам, беспрепятственно пополнять депозит,
делать ставки и выводить деньги.
Зеркала создаются потому, что иногда
провайдеры могут блокировать основной сайт. Такая ситуация невыгодна ни для
самого букмекера, ни тем более для его клиентов.
Адреса могут постоянно меняться.
Чтобы найти рабочее зеркало Betwinner, достаточно лишь ввести соответствующий
запрос в поисковую строку. Нужная вам ссылка будет находиться в ТОП-е выдачи.
В зеркале Betwinner не нужно
создавать новый аккаунт — достаточно просто авторизоваться со своими данными.
Роспись и линия
Букмекер предлагает нам делать
ставки на самые популярные виды спорта: футбол, баскетбол, теннис большой и
настольный, хоккей, волейбол и другие. Для любителей более экзотических
направлений есть киберспорт или флорбол. Выбор на самом деле очень большой, и в
этом плане площадка опережает большинство более опытных конкурентов.
Коэффициенты средние. Не забывайте о
том, что на ставки есть максимальный порог, который определяется индивидуально
в зависимости от конкретного события, вида спорта и так далее.
Также здесь есть лайв, достаточно
неплохой.
Мобильная версия и приложение зеркала betwinner
Для тех, кто любит не отрываться от
беттинга даже на ходу, есть возможность использовать Бетвиннер через смартфон.
Тут два варианта:
1. Заходить на мобильную версию сайта,
которая ничем не отличается от декстопной;
2. Скачать Betwinner в виде приложения.
Приложение в PlayMarket и AppStore
вы скорее всего не найдёте, поэтому лучше использовать файл, размещенный на
официальном сайте. Он без проблем устанавливается и на смартфоны Android, и на
iOS.
Пользуясь приложением зеркало betwinner, вы можете оценить простоту и
удобство его интерфейса. Скачивание и установка совершенно бесплатны и
безопасны.
Бонусы и акции бетвинер
Основные бонусы вам предложат сразу
после регистрации: это бонус на спорт и бонус на казино (на этой площадке есть
и слоты). После первого пополнения депозита вам вернут 100% от его размера, но
не более 100 евро.
У бонусной суммы есть свои условия
отыгрыша: только после их выполнения деньги можно будет вывести.
Также букмекер предлагает подарки на
день рождения, всякие временные акции с призами — главное своевременно
отслеживать обновления, чтобы не пропустить что-то интересное. Вся информация
находится на сайте в разделе «Бонусы».
Техническая поддержка
На официальном сайте Betwinner(ссылка) действует служба технической
поддержки. Вы можете связаться с ней через электронную почту:
support@betwinner.com. Можно также попробовать позвонить по номеру телефона.
Живого чата с сотрудниками на сайте, к сожалению, нет.
Поддержка в принципе отзывчивая,
время ожидания ответа зависит от ряда факторов. Если у беттера возникают
финансовые проблемы, их решают.
Плюсы и минусы
В заключение рассмотрим основные
достоинства и недостатки букмекера.
Плюсы:
1. Есть несколько способов регистрации.
2. Можно скачать Бетвиннер в виде
приложения для смартфона и планшета.
3. Большой выбор способов пополнения
депозита.
4. Много направлений для беттинга,
включая основные силы спорта и более экзотические варианты.
Минусы:
1. Отсутствует лайв-чат с сотрудниками.
2. Выводить деньги можно только тем же
способом, что и пополнять.
В целом букмекер зарекомендовал себя как хороший и
надёжный сервис, поэтому вы можете пользоваться его услугами без опаски.